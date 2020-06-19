شؤون فلسطينية

أبو ردينة: مركزية فتح في حالة انعقاد دائم في ظل الأوضاع الحالية

أبو ردينة: مركزية فتح في حالة انعقاد دائم في ظل الأوضاع الحالية
الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، اليوم الجمعة، إن اللجنة المركزية لحركة فتح في حالة انعقاد دائم بسبب الأوضاع الحالية، سواء فيما يتعلق بسياسة الضم الإسرائيلية، أو فيما يتعلق بانتشار وباء (كورونا) في العالم وفلسطين.

وأضاف أبو ردينة أن الاجتماع الذي عقدته اللجنة المركزية، مساء اليوم الجمعة، برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بحث مخططات الضم الإسرائيلية، مؤكدًا أن هذا الموضوع مبدأي بالنسبة للقيادة الفلسطينية، "وعلى أميركا وإسرائيل أن تفهما تماما أن رسالة الشعب الفلسطيني واضحة: لن نقبل بضم سنتمتر واحد، وإما إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإما لن يكون هناك أمن وسلام واستقرار في المنطقة"، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وتابع: "نرفض الحديث عن موضوع عرض الخرائط إلا على طاولة المفاوضات، إذا توفّرت الشروط الأساسية، مفاوضات على أساس الشرعية الفلسطينية والدولية، وقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، التي تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وليس على أساس خطة ترمب ومشاريع الضم الإسرائيلية".

وأوضح أن اللجنة المركزية قررت استمرار الفعاليات الشعبية وعلى كافة المستويات وفي كل المناطق لمواجهة مخططات الضم الإسرائيلية، مشيراً إلى أن اللجنة كلّفت أمين سرها اللواء جبريل الرجوب، وعدد من أعضائها لمتابعة هذا الملف.

ولفت إلى أن الرجوب سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الأحد المقبل في مقر وزارة الإعلام للحديث عن الفعالية المركزية التي ستقام في أريحا لرفض سياسة الضم والمخططات الإسرائيلية التي تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني، مؤكدا أن اللجان المختلفة المنبثقة عن اللجنة المركزية ستتحرك في كافة المناطق وعلى كافة المستويات وعلى قلب رجل واحد تماما كما وقفت في السابق وأفشلت جميع المخططات والمؤامرات.

وأكد أن الشعب الفلسطيني سيقف وقفة واحدة خلف القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في مواجهة سياسة الضم، والمشاريع المجزأة، ومحاولة إقامة دويلة في غزة، ومحاولة الالتفاف على المبادئ الوطنية الفلسطينية، فإما سلام قائم على العدل والشرعية الفلسطينية والعربية والدولية، وإما لن يكون هناك سلام لأحد.

وفيما يتعلق بزيارة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ولقائه بالرئيس، قال أبو ردينة إن اللقاء حمل رسالة واضحة من العاهل الأردني الملك عبد الله لأخيه الرئيس محمود عباس، مفادها أننا في خندق واحد ومواجهة واحدة ومعركة واحدة ضد الضم، وسنقف موحّدين وسننسق مواقفنا على مدار الساعة مع الأردن ومصر وسائر الدول العربية، مؤكدًا أن الموقف الفلسطيني والأردني واحد وموحّد وثابت والتنسيق دائم على مدار الساعة، وأن السياسة الفلسطينية الأردنية متفاهمة على كل صغيرة وكبيرة ويجب إسقاط سياسة الضم ويجب الحفاظ على الأراضي  الفلسطينية والشرعية الفلسطينية والعربية.

وقال أبو ردينة إن اللجنة المركزية والرئيس محمود عباس وجهوا التحية لكافة دول العالم التي أعلنت رفضها الواضح لمخططات الضم، موضحًا أن هناك إجماع دولي يتبلور يوما بعد يوم لرفض هذه المخططات، وآخرها اعتماد مجلس حقوق الإنسان في جنيف، قرار فلسطين حول المساءلة وضمانها وإحقاق العدالة، بعد تصويت أغلبية الدول الأعضاء لصالح مشروع القرار الذي قدمته دولة فلسطين.

وأضاف أن اللجنة المركزية وجهت أيضا تحية لأبناء شعبنا في قطاع غزة، وتحية للأخت المناضلة أم جبر وشاح والتي تعرضت لاعتداء مدان ومستنكر ومرفوض بالأمس، موضحا أن الرئيس واللجنة المركزية عبّروا عن تضامنهم ووقوفهم الكامل إلى جانب أبناء شعبنا في القطاع.

وأوضح أبو ردينة أن الاجتماع بحث أيضا سبل مواجهة وباء كورونا، وضرورة اتخاذ الإجراءات كافة لمحاصرة انتشاره بعد إزدياد حالات الإصابة بالفيروس في الأيام الأخيرة، لافتا إلى أن لجنة الطوارئ العليا ستجتمع غدا لترفع التوصيات اللازمة لاتخاذ قرارات تتعلق بالإجراءات الضرورية.

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