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مصر: تسجيل 1774 إصابة بـ (كورونا) و 79 حالة وفاة

مصر: تسجيل 1774 إصابة بـ (كورونا) و 79 حالة وفاة
وزيرة الصحة المصرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، اليوم، عن عودة ارتفاع الإصابات المسجلة بفيروس (كورونا) المستجد، مشيرة إلى استقرار حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالوباء. 

وأشارت الوزارة، وفق (الإمارات اليوم) إلى تسجيل 1774 حالة إيجابية جديدة لفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 52 ألفا و211 حالة، وأكدت تسجيل 79 حالة وفاة ليصل إجمالي الحالات إلى 2017 وفاة.

وأكد المتحدث باسم الصحة المصرية، خالد مجاهد، أنه تم "تأكيد تعافي 400 شخص كانوا يتلقون العلاج في المستشفيات والمراكز الصحية ليصبح عدد المتعافين من المرض 13 ألفا و928 حالة".

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