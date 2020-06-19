نقابة الأطباء تنظم يوماً طبياً شاملاً في الأغوار











رام الله - دنيا الوطننظمت نقابة الأطباء بحضور ومشاركة نقيب الأطباء الدكتور شوقي صبحة ومدير صحة محافظة أريحا والأغوار د.أرب عناني ومسؤول المكاتب الحركية في الإقليم عمر اعمر، يوم عمل طبي مجاني شامل في الاغوار.وتم الإتفاق على البدء فورا بنقل عيادة الزبيدات الحكومية لمقرها الجديد مع إضافة مختبر وعيادة أسنان في الفترة المقبلة لما فيه مصلحة المواطنين ودعما لصمودهم.وقد استفاد ما يقارب 250 مريض من اليوم الطبي في قرية الزبيدات، بحضور زملاء من نقابة الصيادلة ممثلة بالدكتور صالح الشوا، الذين شاركوا باليوم الطبي من خلال توفير الادوية الوطنية للمرضى.