وقفة احتجاجية وإقامة الصلاة على أرض عرب المليحات











رام الله - دنيا الوطنبدعوة من القوى الوطنية في محافظة أريحا والاغوار وقفه احتجاجيه ضد قرار ضم الأغوار و ضد محاولة استيلاء مستوطني مستوطنة مفقوت.على أراضي عرب المليحات شمال مدينة أريحا حيث أقيمت صلاة الجمعة على الأرض المهددة بالمصادرة ، و ذلك بحضور ممثلي القوى الوطنية و عطوفة المحافظ وإهالي التجمع عرب المليحات ، رغم نصب الحواجز الإسرائيلية على مداخل أريحا والتجمع البدوي لمنع وصول المواطنين إلى التجمع .