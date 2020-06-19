ليلى غنام :اغلاق قرية قراوة بني زيد بعد تسجيل إصابة حالتين بـ(كورونا)





وأوضحت غنام ان طواقم الطب الوقائي تعمل على نقل الحالتين الى مركز العناية الاحترازية في مستشفى هوغو تشافيز، وان الطواقم الطبية تعمل على حصر خريطة المخالطين وسحب العينات منهم.





ودعت المحافظ غنام كافة المواطنين للالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.







رام الله - دنيا الوطنقررت محافظ رام الله والبيرة الدكتورة ليلى غنام اغلاق قرية قراوة بني زيد الغربية بعد تسجيل إصابة حالتين بفيروس (كورونا) في القرية لجد وجدة خالطا قريبة لهما قادمة من الداخل المحتل.