إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بالعيزرية

صورة ارشيفيه

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق مساء اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة.



وأفادت مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال قرب مقبرة العيزرية، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز صوب المواطنين، ما أدى لإصابة عشرات منهم بالاختناق.



وتشهد بلدة العيزرية بشكل شبه يومي اقتحامات لقوات الاحتلال يتخللها مواجهات بين سكان البلدة وجنود الاحتلال، وسط إطلاق القنابل الغازية والرصاص المطاطي صوب الشبان.