شؤون فلسطينية

حماس: الفصائل الفلسطينية لا تثق بجدية السلطة بوقف اتفاقاتها مع الاحتلال

حماس: الفصائل الفلسطينية لا تثق بجدية السلطة بوقف اتفاقاتها مع الاحتلال
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم " أن هناك حالة من انعدام الثقة عند الفصائل الفلسطينية من جدية السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بوقف اتفاقاتها مع الاحتلال.

وأضاف قاسم في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" اليوم:" كنا أمام حالات سابقة كثيرة ادعت السلطة أنها ستقوم بخطوات جادة فيما يتعلق بعلاقتها مع الاحتلال على المستوي السياسي والاقتصادي والأمني ووجدنا عكس ذلك".

وأشار قاسم إلى  أن عدم دعوة قيادة السلطة للقاء وطني قيادي للتباحث حول مخططات ضم الضفة الغربية يؤشر لعدم جدية هذه القيادة في خوض مواجهة حقيقة ضد هذه المخططات.

وشدد على أن هذا القرار يجب ان يتحول إلى خطوات عملية على الأرض بأن يكون هناك انفكاك حقيقي عن الاحتلال وأن يكون هناك وقف ميداني للتنسيق الأمني وليس على المستوى الاعلامي والسياسي.

وأكد على أن هذه الخطوة غير كافية ويجب أن تخرج إلى حيز التنفيذ وأن يتبعها خطوات كوقف الاعتقال السياسي ووقف ملاحقة المقاومة، على حد قوله. 

وتابع:" المطلوب هو الخطوة الأهم باللقاء القيادي المقرر الذي يبلور صيغة نضال فلسطينية موحدة، وليس فقط موضوع وقف العمل بالاتفاقات".

أخبار ذات صلة

ليلى غنام :اغلاق قرية قراوة بني زيد بعد تسجيل إصابة حالتين بـ(كورونا)

ليلى غنام :اغلاق قرية قراوة بني زيد بعد تسجيل إصابة حالتين بـ(كورونا)

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بالعيزرية

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بالعيزرية

الكشف عن فحوى اجتماع مركزية فتح برئاسة الرئيس عباس

الكشف عن فحوى اجتماع مركزية فتح برئاسة الرئيس عباس

الخارجية: 147 حالة وفاة و2128 إصابة و1250 حالة تعافي بصفوف الجالية الفلسطينية

الخارجية: 147 حالة وفاة و2128 إصابة و1250 حالة تعافي بصفوف الجالية الفلسطينية

غزة: مكافحة المخدرات تضبط 10 فروش حشيش برفح

غزة: مكافحة المخدرات تضبط 10 فروش حشيش برفح

صور: الدفاع المدني ينقذ شابين وطفل سقطوا في بئر لتصريف المياه شمال غزة

صور: الدفاع المدني ينقذ شابين وطفل سقطوا في بئر لتصريف المياه شمال غزة

مستوطنون يمنعون عائلة فلسطينية من الوصول لمنزلها في تل الرميدة وسط الخليل

مستوطنون يمنعون عائلة فلسطينية من الوصول لمنزلها في تل الرميدة وسط الخليل

نابلس تقرر إغلاق صالات الأفراح والمساجد وصالونات الحلاقة والمطاعم من فجر الغد

نابلس تقرر إغلاق صالات الأفراح والمساجد وصالونات الحلاقة والمطاعم من فجر الغد

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بالعيزرية

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بالعيزرية

غزة: مكافحة المخدرات تضبط 10 فروش حشيش برفح

غزة: مكافحة المخدرات تضبط 10 فروش حشيش برفح

مستوطنون يمنعون عائلة فلسطينية من الوصول لمنزلها في تل الرميدة وسط الخليل

مستوطنون يمنعون عائلة فلسطينية من الوصول لمنزلها في تل الرميدة وسط الخليل

الاحتلال يعتقل شابين من قباطية أحدهما قرب معسكر سالم

الاحتلال يعتقل شابين من قباطية أحدهما قرب معسكر سالم

أهالي قرية سوسيا في الخليل يؤدون صلاة الجمعة في العراء

أهالي قرية سوسيا في الخليل يؤدون صلاة الجمعة في العراء

اللجان الشعبية بالمثلث الشمالي تزور يافا لدعم نضال الأهالي لحماية مقبرة الاسعاف

اللجان الشعبية بالمثلث الشمالي تزور يافا لدعم نضال الأهالي لحماية مقبرة الاسعاف

في يوم اللاجئ العالمي.. الخارجية: اللاجئ الفلسطيني أكبر قضية لجوء عالمية

في يوم اللاجئ العالمي.. الخارجية: اللاجئ الفلسطيني أكبر قضية لجوء عالمية

أبو هولي: تعيين النرويجية (ستينسث) نائباً للمفوض العام لـ(أونروا) سيشكل رافعة حقيقية

أبو هولي: تعيين النرويجية (ستينسث) نائباً للمفوض العام لـ(أونروا) سيشكل رافعة حقيقية

منوعات

قبل 19 عاماً.. مسلسل عربي شهير توقّع ما يحدث في زمن كورونا

قبل 19 عاماً.. مسلسل عربي شهير توقّع ما يحدث في زمن كورونا

شاهد لحظة انهيار والد نجم بوليوود المنتحر شنقاً لحظة تلقيه خبر الوفاة

شاهد لحظة انهيار والد نجم بوليوود المنتحر شنقاً لحظة تلقيه خبر الوفاة

ليلى غفران تنشر صورة مع ابن شقيق صدام حسين

ليلى غفران تنشر صورة مع ابن شقيق صدام حسين

تطورات حالة رجاء الجداوي الصحية

تطورات حالة رجاء الجداوي الصحية

مفاجأة.. أحمد زكي فقد بصره وأخفى الأمر بهذه الحيلة

مفاجأة.. أحمد زكي فقد بصره وأخفى الأمر بهذه الحيلة

محمد رمضان يحصل على جائزة لم يحصل عليها فنان مصري من قبل

محمد رمضان يحصل على جائزة لم يحصل عليها فنان مصري من قبل

أول ظهور لابن هشام سليم مع شقيقتيه بعد الإعلان عن تحوله الجنسي

أول ظهور لابن هشام سليم مع شقيقتيه بعد الإعلان عن تحوله الجنسي

أول ظهور لنجلي الفنان محمود قابيل

أول ظهور لنجلي الفنان محمود قابيل

سوسن بدر تحسم خبر خطوبتها

سوسن بدر تحسم خبر خطوبتها

إعلامية مصرية تكشف سبب وفاة &#34;ماما سناء&#34;

إعلامية مصرية تكشف سبب وفاة "ماما سناء"

عربي

الأردن: سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) جميعها غير محلية

الأردن: سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) جميعها غير محلية

مصر: تحذيرات من انهيار (سد النهضة)

مصر: تحذيرات من انهيار (سد النهضة)

شاهد.. العراق: بدأنا بتصنيع العلاج الروسي ونهاية الأسبوع المقبل سيكون متوفراً

شاهد.. العراق: بدأنا بتصنيع العلاج الروسي ونهاية الأسبوع المقبل سيكون متوفراً

الصومال: فيضانات مدمرة وجراد صحراوي وجائحة عالمية

الصومال: فيضانات مدمرة وجراد صحراوي وجائحة عالمية