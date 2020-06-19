الصحة العالمية: دخلنا مرحلة خطيرة من جائحة (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، من أن العالم دخل "مرحلة خطيرة" من جائحة فيروس (كورونا) مع بدء الدول تخفيف قيود العزل والتنقل.



وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي افتراضي نقلته الوكالة الفلسطينية الرسمية، إن "العالم دخل مرحلة جديدة وخطيرة".



وأضاف أن "الكثير من الناس بالتأكيد تعبوا من البقاء في بيوتهم، وأن الدول ترغب في إعادة فتح مجتمعاتها واقتصاداتها، لكن الفيروس يواصل التفشي سريعاً، ويبقى مميتاً، ولا يزال غالبية الناس عرضة له".



ولفت إلى أن المنظمة أحصت أمس الخميس 150 ألف إصابة جديدة حول العالم، وهو العدد الأعلى للإصابات خلال يوم واحد منذ بدء تفشي الوباء.



ووفقا لإحصائيات المنظمة، سُجل ما يقرب من نصف الإصابات في القارة الأميركية فيما يتقدم الوباء أيضًا في جنوب آسيا والشرق الأوسط.



ودعت المنظمة جميع بلدان وشعوب العالم إلى توخي اليقظة، والاستمرار في الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وملازمة المنزل في حال الشعور بالمرض، والاستمرار في تغطية الأنف والفم عند السعال، وارتداء الكمامات عند اللزوم، والمواظبة على النظافة وغسل اليدين.