دولي

ثلاثة انفجارات في باكستان تُخلف أربعة قتلى بينهم جنديّان

ثلاثة انفجارات في باكستان تُخلف أربعة قتلى بينهم جنديّان
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤولون إن ثلاثة انفجارات متعاقبة أعلنت جماعة انفصالية غير معروفة كثيرا مسؤوليتها عنها، أودت بحياة أربعة أشخاص، بينهم جنديان في إقليم السند بجنوب باكستان اليوم الجمعة.

وبحسب صحيفة (النهار) أسفرت الانفجارات أيضا عن إصابة 12 شخصا آخرين على الأقل.

وقالت منظمة الجيش الثوري السندي، وهي منظمة غامضة تطالب بانفصال إقليم السند عن الاتحاد الباكستاني، إنها نفذت الهجمات.

ووقع أحد الانفجارات في كراتشي، أكبر مدن البلاد وعاصمة إقليم السند. وقُتل فيه مدني، وأصيب ثمانية أشخاص، بينهم جندي.

وقال فاروق علي، قائد الشرطة في منطقة غوتكي التي تبعد 500 كيلومتر شمال كراتشي، لرويترز، إن جنديين قتلا في الانفجار الثاني الذي وقع في تلك المنطقة، كما قُتل أحد المارة.

ووقع الانفجار الثالث في منطقة لاركانا بإقليم السند، ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا في هذا الانفجار.

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