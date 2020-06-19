غزة: مكافحة المخدرات تضبط 10 فروش حشيش برفح

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رام الله - دنيا الوطن

ضبطت إدارة مكافحة المخدرات في الشرطة – فرع رفح، أمس الخميس، 10 فروش حشيش خلال مهمة تفتيش في المحافظة.



وقالت شرطة مكافحة رفح إنه بناء على معلومات وردت إليها تفيد بحيازة المدعو (ج، م) مواد مخدرة في منزله.



وأشارت إلى أنه، وبعد استصدار مذكرة قانونية لتفتيش المنزل، تم ضبط المذكور في منزله وبحوزته 10 فروش حشيش وقطعة سلاح.



وأكدت المكافحة أنه تم إحالة القضية للجهات المختصة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية.