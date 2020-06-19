صور: الدفاع المدني ينقذ شابين وطفل سقطوا في بئر لتصريف المياه شمال غزة



























رام الله - دنيا الوطنأنقذت أطقم الإنقاذ بالدفاع المدني، عصر الجمعة، شابين وطفل سقطوا في بئر لتصريف مياه الأمطار بعمق بعمق 10 أمتار في منطقة السودانية شمال غرب قطاع غزة.وأفادت إدارة العمليات بالدفاع المدني أن طاقم فرع جباليا تعامل مع الحالات الثلاثة، حيث تم نقل الشابين إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج، في حين تم تقديم الإسعافات للطفل في المكان.