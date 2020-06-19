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الأردن: سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) جميعها غير محلية

الأردن: سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) جميعها غير محلية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت رئاسة الوزراء ووزارة الصحة الأردنية تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) جميعها غير محلية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 1008. 

ووفقا للموجز الإعلامي الصادر اليوم الجمعة عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، فإن الإصابات توزعت على "حالة واحدة بين الأردنيين القادمين من الخارج، الذين يقيمون في فنادق الحجر، إضافة إلى 6 حالات لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، منهم 3 أردنيين، و3 من جنسيّات أخرى"، وفق (بترا). 

ووفقا للموجز فقد "سُجِّلت 11 حالة شفاء اليوم في مستشفى الأمير حمزة".


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