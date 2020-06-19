مستوطنون يمنعون عائلة فلسطينية من الوصول لمنزلها في تل الرميدة وسط الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

منع مستوطنون وبحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عائلة فلسطينية من الوصول إلى منزلها في حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل.



وقال وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية، إن مستوطني "رمات يشاي" المقامة على أراضي المواطنين في حي تل الرميدة وسط الخليل، منعوا تحت حماية جنود الاحتلال، أفرادا من عائلة أبو عيشة من الوصول إلى منزلهم في المنطقة، وذلك ضمن سلسلة الاعتداءات اليومية للمستوطنين بحق أهالي المنطقة، لإرغامهم على الرحيل والاستيلاء على أراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم.