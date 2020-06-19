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نابلس تقرر إغلاق صالات الأفراح والمساجد وصالونات الحلاقة والمطاعم من فجر الغد

نابلس تقرر إغلاق صالات الأفراح والمساجد وصالونات الحلاقة والمطاعم من فجر الغد
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قرر محافظ نابلس إبراهيم رمضان، اليوم الجمعة، اغلاق عدة قطاعات ابتداء من يوم غد السبت، بعد التشاور مع لجنة الطوارئ والاطلاع على توصيات اللجنة الصحية.

وأعلن رمضان عن إغلاق صالات الافراح والدواوين، والمقاهي والنوادي وصالات الرياضة والمراكز التعليمية بما فيها الجامعات والكليات، والمساجد والكنائس، وصالونات الحلاقة. 

وأفاد المحافظ عبر تصريح مقتضب، أن المطاعم سيسمح لها بالعمل فقط بخدمة التوصيل وتسليم الطلبيات"، وذلك بعد التشاور مع لجنة الطوارئ والاطلاع على توصيات اللجنة الصحية.

وكشف محافظ نابلس أن قرارات الإغلاق ستصبح سارية اعتبارًا من فجر يوم الغد السبت الموافق 20/6/2020، لكي يتسنى لفرق الطب الوقائي من القيام بواجبها وحصر المخالطين وفق الخارطة الوبائية.

وأشار إلى أن لجنة الطوارئ ستبقى في حالة انعقاد دائم بانتظار قرار لجنة الطوارئ الحكومية "مجلس الوزراء.

وختم: تعليمات مشددة بضرورة ارتداء الكمامة والقفازات في الأماكن العامة ومن يخالف يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية.

ويأتي هذا القرار بعد ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في المحافظة إلى 20 مصابا.

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