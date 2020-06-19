الاحتلال يعتقل شابين من قباطية أحدهما قرب معسكر سالم

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة قباطية جنوب جنين، مساء اليوم الجمعة.



وقالت الوكالة الفلسطينية الرسمية، إن "مستعربين" متنكرين بمركبة مدنية فلسطينية اختطفوا شابًا لم تعرف هويته بعد، عقب إيقافه وسط بلدة قباطية، وتم نقله إلى جهة مجهولة.



من جهة أخرى، قال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب وائل كميل من قباطية بالقرب من معسكر سالم غرب جنين، عقب استدعائه للتحقيق.