أهالي قرية سوسيا في الخليل يؤدون صلاة الجمعة في العراء





رام الله - دنيا الوطنأدى العشرات من نشطاء وأهالي قرية سوسيا والمناطق المجاورة في الخليل، صلاة الجمعة في العراء، رفضا لمحاولة الاحتلال ومستوطنيه ترحيل الأهالي، وتزايد الاعتداءات بحقهم.وانطلق المشاركون في المسيرة السلمية باتجاه المستوطنة المحاذية للقرية، لكن قوات الاحتلال منعتهم من الاقتراب منها.وقال رئيس مجلس قروي سوسيا جهاد نواجعة، "إن هذا الاحتجاج السلمي يأتي للرد على عنف المستوطنين، الذين يحاولون إرهابيا إجبارنا على الرحيل عن أراضينا، وهذا لن يكون".وأضاف، بأن المشاركين في الصلاة، حاولوا الوصول إلى الأراضي التي يتم الاعتداء عليها بشكل دوري من قبل المستوطنين، لكن قوات الاحتلال منعتنا.وبدوره أشار منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، بأن إقليم يطا وضواحيها نظمت الفعالية بالتعاون مع نشطاء محليين، ضمن برنامج فعاليات ستقام في مناطق التماس مع الاحتلال أسبوعيا.