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شؤون فلسطينية

محدث: 10 إصابات (كورونا) بالضفة الغربية ترفع حصيلة اليوم لـ 73 إصابة

محدث: 10 إصابات (كورونا) بالضفة الغربية ترفع حصيلة اليوم لـ 73 إصابة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة عصر اليوم الجمعة، عن تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس (كورونا)، بينهم سبع حالات في محافظة الخليل (مدينة الخليل 5 حالات، مخيم الفوار حالتان)، وحالة في بيت لحم، ما يرفع حصيلة الإصابات منذ الصباح إلى 73 إصابة، وفي جميع المحافظات منذ بدء رصد فيروس (كورونا) في فلسطين إلى 868 إصابة، بينها 271 إصابة نشطة.

وأعلنت وزيرة الصحة، قبل قليل، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في مدينة نابلس، لمخالطين لمرضى سابقين.

وكانت قد أفادت وزيرة الصحة عن بتسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في فلسطين.

وأضافت في تصريح نشرته صفحة الوزارة على (فيسبوك): أن من بين المصابين الجدد 14 في مدينة نابلس، و10 في محافظة الخليل (3 تفوح- 6 حلحول- 1 العروب).

وارتفعت حصيلة الإصابات منذ الصباح في محافظات الخليل ونابلس وبيت لحم إلى 63 إصابة، وفي جميع المحافظات منذ بدء رصد فيروس (كورونا) في فلسطين إلى 858 إصابة، بينها 242 إصابة نشطة.

وكان رئيس الوزراء د.محمد اشتية قال اليوم الجمعة: إن لجنة الطوارئ العليا ولجنة الأمن ستجتمع غداً السبت، لبحث تقارير اللجان الصحية، حول الزيادة المطردة في أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد.

وأضاف في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): أن اللجنة ستناقش أيضاً اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي الوباء في موجته الجديدة.

تحديث الحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين - الجمعة: 4:00 م

مجمل الإصابات: 858 إصابة

مجمل حالات التعافي: 592 حالة

مجمل حالات الوفاة: 5 حالات

مجمل الإصابات النشطة: 261 حالة

• الحالات النشطة مقسمة كما يلي:

محافظة القدس: 38 حالة

محافظة رام الله والبيرة 4 حالات

محافظة بيت لحم: 4 حالات

محافظة الخليل: 170 حالة

محافظة قلقيلية: 5 حالات

محافظة نابلس: 18حالة

محافظة طولكرم: حالة واحدة

محافظة جنين: 4 حالات

محافظة أريحا والأغوار: حالتان

المحافظات الجنوبية (قطاع غزة): 15حالة

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