شاهد.. العراق: بدأنا بتصنيع العلاج الروسي ونهاية الأسبوع المقبل سيكون متوفراً













رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الصحة العراقي حسن التميمي، اليوم الجمعة، بدء بلاده بتصنيع العلاج الروسي المضاد لفيروس (كورونا).وقال في مؤتمر صحفي نقلته (روسيا اليوم)، إن "العراق بدأ بتصنيع العلاج الروسي، وسيتوفر نهاية الأسبوع المقبل".وأشار إلى أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي وجه بـ"تحريك المستشفيات المتوقفة".