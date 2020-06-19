القواسمي يتحدث عن زيارة (الصفدي).. ويُهدد: سيشهد العالم قريباً كيفية هبّة الشعب الفلسطيني





رام الله - دنيا الوطنأكد المتحدث الرسمي باسم حركة فتح أسامة القواسمي، أن زيارة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي رام الله ولقائه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس خطوة بالغة الأهمية، ويثمّن موقف الأردن من الضم.وقال المتحدث الرسمي باسم حركة فتح أسامة القواسمي خلال لقاء متلفز مع (الميادين): "نحن والأردن في خندق واحد وكل من يقف في وجه الطغيان الأميركي"، ولفت إلى أن "زيارة الصفدي كانت بالغة الأهمية، ونأمل ألا يقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي أمام خطّة الضم".وأكد أن "فتح" تثمّن موقف الأردن من خطة الضم على أنها تنتهك اتفاقية السلام.وأشار إلى أنه ستكون هناك مسيرات شعبية حاشدة وهبّة جماهيرية رفضاً لخطة الضم، مؤكداً أنه "لن نعود إلى بيوتنا إلا بعد تغيير الواقع الحالي الذي يحاول الاحتلال فرضه".وشدد المتحدث الرسمي باسم حركة فتح على أن "أي دولة تظن أن القضية الفلسطينية ليست أولوية وأن "إسرائيل" ليست عدوة تسير في المسار الخاطئ، إذ إن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأساسية والمشروع الإسرائيلي هو تدمير الدول العربية".وعبّر القواسمي عن الأمل بتشكيل جبهة ممانعة عربية إسلامية دولية واحدة تشحذ الهمم من أجل نصرة القدس وفلسطين، لافتاً إلى أن العالم "سيشهد قريباً كيفية هبّة الشعب الفلسطيني التي ستكون حاسمة في الأيام المقبلة".