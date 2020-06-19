عاجل

  • العراق: بدأنا بتصنيع العلاج الروسي ونهاية الأسبوع المقبل سيكون متوفراً

شؤون فلسطينية

المئات يؤدون صلاة الجمعة قرب مقبرة "الإسعاف" في يافا

المئات يؤدون صلاة الجمعة قرب مقبرة "الإسعاف" في يافا
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
أدى المئات من الفلسطينيين صلاة الجمعة قرب مقبرة الإسعاف في يافا، احتجاجا على قرار سلطات الاحتلال بنبش وتجريف القبور الإسلامية.

وأفادت مصادر محلية، أن أهالي يافا أكدوا على استمرارهم بالفعاليات والخطوات الاحتجاجية دفاعا عن المقبرة وتصديا لمخطط الاحتلال التي تستهدفها.

ويعتبر الأهالي، أن قرار سلطات الاحتلال بتنفيذ مشروع سكني على مقبرة الإسعاف هو تعدٍ على حرماتهم، وتمهيد لانتهاكات أخرى بحق المقدسات الفلسطينية في يافا وكافة الأراضي المحتلة.

وأصدرت محكمة الاحتلال، قرارا احترازيا يقضي بتجميد عمل البلدية في المقبرة حتى الشهر القادم، في أعقاب التماس تقدمت به الهيئة الإسلامية ومؤسسة ميزان لحقوق الإنسان.

كما وشهدت مدينة يافا، احتجاجات ومواجهات بين المواطنين وشرطة الاحتلال على خلفية أعمال نبش القبور من قبل بلدية (تل أبيب) لإقامة حي سكني.

أخبار ذات صلة

وزير الخارجية الفلسطيني: مجلس حقوق الانسان يعتمد قرار فلسطين حول المساءلة

وزير الخارجية الفلسطيني: مجلس حقوق الانسان يعتمد قرار فلسطين حول المساءلة

اللجان الشعبية بالمثلث الشمالي تزور يافا لدعم نضال الأهالي لحماية مقبرة الاسعاف

اللجان الشعبية بالمثلث الشمالي تزور يافا لدعم نضال الأهالي لحماية مقبرة الاسعاف

في يوم اللاجئ العالمي.. الخارجية: اللاجئ الفلسطيني أكبر قضية لجوء عالمية

في يوم اللاجئ العالمي.. الخارجية: اللاجئ الفلسطيني أكبر قضية لجوء عالمية

القواسمي يتحدث عن زيارة (الصفدي).. ويُهدد: سيشهد العالم قريباً كيفية هبّة الشعب الفلسطيني

القواسمي يتحدث عن زيارة (الصفدي).. ويُهدد: سيشهد العالم قريباً كيفية هبّة الشعب الفلسطيني

أبو هولي: تعيين النرويجية (ستينسث) نائباً للمفوض العام لـ(أونروا) سيشكل رافعة حقيقية

أبو هولي: تعيين النرويجية (ستينسث) نائباً للمفوض العام لـ(أونروا) سيشكل رافعة حقيقية

الجهاد الإسلامي: العدو ماضٍ بجريمة الضم ونعول على انتفاضة جماهيرية بكل فلسطين

الجهاد الإسلامي: العدو ماضٍ بجريمة الضم ونعول على انتفاضة جماهيرية بكل فلسطين

شرطة البلديات تواصل جهودها في مكافحة ظاهرة الضوضاء والتلوث السمعي

شرطة البلديات تواصل جهودها في مكافحة ظاهرة الضوضاء والتلوث السمعي

غزة: ضبط 30 كيلو من (المرتديلا) الفاسدة في رفح

غزة: ضبط 30 كيلو من (المرتديلا) الفاسدة في رفح

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

اللجان الشعبية بالمثلث الشمالي تزور يافا لدعم نضال الأهالي لحماية مقبرة الاسعاف

اللجان الشعبية بالمثلث الشمالي تزور يافا لدعم نضال الأهالي لحماية مقبرة الاسعاف

أبو هولي: تعيين النرويجية (ستينسث) نائباً للمفوض العام لـ(أونروا) سيشكل رافعة حقيقية

أبو هولي: تعيين النرويجية (ستينسث) نائباً للمفوض العام لـ(أونروا) سيشكل رافعة حقيقية

المئات يؤدون صلاة الجمعة قرب مقبرة &#34;الإسعاف&#34; في يافا

المئات يؤدون صلاة الجمعة قرب مقبرة "الإسعاف" في يافا

شرطة البلديات تواصل جهودها في مكافحة ظاهرة الضوضاء والتلوث السمعي

شرطة البلديات تواصل جهودها في مكافحة ظاهرة الضوضاء والتلوث السمعي

غزة: ضبط 30 كيلو من (المرتديلا) الفاسدة في رفح

غزة: ضبط 30 كيلو من (المرتديلا) الفاسدة في رفح

غزة: الشرطة النسائية برفح تنجز خلافا ماليا بقيمة 1200 دينار

غزة: الشرطة النسائية برفح تنجز خلافا ماليا بقيمة 1200 دينار

الشرطة توزع الكمامات على المصلين بمساجد عدد من المحافظات

الشرطة توزع الكمامات على المصلين بمساجد عدد من المحافظات

عشرات الآلاف من المقدسيين يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

عشرات الآلاف من المقدسيين يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

منوعات

قبل 19 عاماً.. مسلسل عربي شهير توقّع ما يحدث في زمن كورونا

قبل 19 عاماً.. مسلسل عربي شهير توقّع ما يحدث في زمن كورونا

شاهد لحظة انهيار والد نجم بوليوود المنتحر شنقاً لحظة تلقيه خبر الوفاة

شاهد لحظة انهيار والد نجم بوليوود المنتحر شنقاً لحظة تلقيه خبر الوفاة

ليلى غفران تنشر صورة مع ابن شقيق صدام حسين

ليلى غفران تنشر صورة مع ابن شقيق صدام حسين

تطورات حالة رجاء الجداوي الصحية

تطورات حالة رجاء الجداوي الصحية

مفاجأة.. أحمد زكي فقد بصره وأخفى الأمر بهذه الحيلة

مفاجأة.. أحمد زكي فقد بصره وأخفى الأمر بهذه الحيلة

محمد رمضان يحصل على جائزة لم يحصل عليها فنان مصري من قبل

محمد رمضان يحصل على جائزة لم يحصل عليها فنان مصري من قبل

أول ظهور لابن هشام سليم مع شقيقتيه بعد الإعلان عن تحوله الجنسي

أول ظهور لابن هشام سليم مع شقيقتيه بعد الإعلان عن تحوله الجنسي

أول ظهور لنجلي الفنان محمود قابيل

أول ظهور لنجلي الفنان محمود قابيل

سوسن بدر تحسم خبر خطوبتها

سوسن بدر تحسم خبر خطوبتها

إعلامية مصرية تكشف سبب وفاة &#34;ماما سناء&#34;

إعلامية مصرية تكشف سبب وفاة "ماما سناء"

عربي

شاهد.. العراق: بدأنا بتصنيع العلاج الروسي ونهاية الأسبوع المقبل سيكون متوفراً

شاهد.. العراق: بدأنا بتصنيع العلاج الروسي ونهاية الأسبوع المقبل سيكون متوفراً

الصومال: فيضانات مدمرة وجراد صحراوي وجائحة عالمية

الصومال: فيضانات مدمرة وجراد صحراوي وجائحة عالمية

لبنان: جعجع يدعو نصرالله لإثبات مدى جدية &#34;التوجه شرقا&#34;

لبنان: جعجع يدعو نصرالله لإثبات مدى جدية "التوجه شرقا"

القاهرة تطلب اجتماعاً عاجلاً للجامعة العربية بشأن ليبيا

القاهرة تطلب اجتماعاً عاجلاً للجامعة العربية بشأن ليبيا