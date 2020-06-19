المئات يؤدون صلاة الجمعة قرب مقبرة "الإسعاف" في يافا





رام الله - دنيا الوطنأدى المئات من الفلسطينيين صلاة الجمعة قرب مقبرة الإسعاف في يافا، احتجاجا على قرار سلطات الاحتلال بنبش وتجريف القبور الإسلامية.وأفادت مصادر محلية، أن أهالي يافا أكدوا على استمرارهم بالفعاليات والخطوات الاحتجاجية دفاعا عن المقبرة وتصديا لمخطط الاحتلال التي تستهدفها.ويعتبر الأهالي، أن قرار سلطات الاحتلال بتنفيذ مشروع سكني على مقبرة الإسعاف هو تعدٍ على حرماتهم، وتمهيد لانتهاكات أخرى بحق المقدسات الفلسطينية في يافا وكافة الأراضي المحتلة.وأصدرت محكمة الاحتلال، قرارا احترازيا يقضي بتجميد عمل البلدية في المقبرة حتى الشهر القادم، في أعقاب التماس تقدمت به الهيئة الإسلامية ومؤسسة ميزان لحقوق الإنسان.كما وشهدت مدينة يافا، احتجاجات ومواجهات بين المواطنين وشرطة الاحتلال على خلفية أعمال نبش القبور من قبل بلدية (تل أبيب) لإقامة حي سكني.