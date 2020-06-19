شؤون فلسطينية

شرطة البلديات تواصل جهودها في مكافحة ظاهرة الضوضاء والتلوث السمعي

شرطة البلديات تواصل جهودها في مكافحة ظاهرة الضوضاء والتلوث السمعي
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
 قال العقيد جهاد حمادة مدير دائرة شرطة بلدية محافظة غزة :" أنه ومنذ أن بدأت امتحانات الثانوية العامة تواصل شرطة البلديات حملتها في مكافحة ظاهرة التلوث السمعي والضوضاء؛ وذلك بناءً على تعليمات وزارة الداخلية وقيادة الشرطة الفلسطينية بتوفير أجواء ملائمة لأبنائنا الطلبة في الثانوية العامة".

وأضاف العقيد حمادة "أنه تم مصادرة ما يزيد عن (200) ميكرفون ومكبر صوت خلال الأسبوعين الماضيين خلال فترة تقديم امتحانات الثانوية العامة، ليصبح مجموع ما تم مصادرته منذ مطلع هذا العام ما يقارب من (400) ميكرفون ومكبر صوت من الباعة المتجولين المخالفين الذين يستخدموا مكبرات الصوت في الأحياء السكنية مسببين إزعاجاً وضرراً للمواطنين".

وأوضح العقيد حمادة أنه تم تسيير دوريات تفتيشية مشتركة من شرطة البلدية وموظفي دائرة النظام والانضباط في بلدية غزة لضبط كافة البائعين المخالفين والغير ملتزمين بتعليمات الشرطة والبلدية بعدم استخدام مكبرات الصوت في الأوقات المحظورة داخل الأحياء السكنية في محافظة غزة.

ولفت العقيد حمادة إلى أن الحملة تتم بالتنسيق الكامل مع كافة مراكز شرطة المحافظة حسب تعليمات محافظ غزة العميد جمال الديب لمكافحة ظاهرة التلوث السمعي والقضاء عليها لما تسببه من إزعاج وضرر للمواطنين وخاصة طلاب الثانوية العامة.

ونوّه العقيد حمادة إلى أنّ الجهود لازالت مستمرة ومتواصلة لمكافحة هذه الظاهرة السلبية، مشيراَ إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

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