غزة: ضبط 30 كيلو من (المرتديلا) الفاسدة في رفح





رام الله - دنيا الوطنضبطت شرطة البلديات في محافظة رفح كمية من "المرتديلا" الفاسدة خلال جولة ميدانية لأفراد شرطة البلديات برفقة موظفي قسم الصحة والبيئة في بلدية رفح في السوق الغربي بالمحافظة.وقال المقدم أحمد اليعقوبي مدير دائرة شرطة البلديات بمحافظة رفح: " أنه خلال العمل اليومي للقوة العاملة بالسوق الغربي تم ضبط كمية تقدر بـ (30) كيلو من "المرتديلا" الفاسدة بسبب انتهاء صلاحيتها عند التاجر "م.ع".وأضاف المقدم اليعقوبي أنه تم تحرير محضر ضبط بالكمية المضبوطة من قبل موظفي قسم الصحة والبيئة في البلدية وإتلافها في مكب النفايات التابع للبلدية حسب الأصول .ولفت المقدم اليعقوبي إلى أن شرطة البلديات ترافق موظفي البلدية في تنفيذ مهام متابعة الأسواق اليومية من تنظيم وترتيب ومتابعة للبسطات العشوائية ومنع للتجمعات داخل الأسواق حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.