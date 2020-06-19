شؤون فلسطينية

غزة: الشرطة النسائية برفح تنجز خلافا ماليا بقيمة 1200 دينار

غزة: الشرطة النسائية برفح تنجز خلافا ماليا بقيمة 1200 دينار
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
 تمكنت الشرطة النسائية في محافظة رفح من حل خلاف مالي بقيمة 1200 دينار بعد أن تقدمت مواطنة بشكوى لديها.

وأفادت الرائد هبة زعرب مديرة الشرطة النسائية في المحافظة أن المواطنة "ر - ر" تقدمت بشكوى مفادها أن المدعو "ن - ر" أخذ منها مبلغاً مالياً بقيمة 1200 دينار ليقوم ببناء بيت لها ولكنه لم يفي بذلك، وبعد تدخل الشرطة النسائية بين الطرفين تم التوصل لحل الخلاف بينهما .

وأشارت زعرب إلى أنه تم الاتفاق على تسديد المبلغ كاملا على أقساط شهرية على أن يلتزم بدفع مبلغ 150 دينار كدفعة أولى.

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