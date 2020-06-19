شؤون فلسطينية

اصابتان بالرصاص الحي وثمانية بالمعدني والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم

اصابتان بالرصاص الحي وثمانية بالمعدني والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم
جانب من المظاهرات
رام الله - دنيا الوطن
أصيب 10 شبان برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي خرجت رفضا لقرار حكومة الاحتلال ضم أراض من الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية.

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي ان عشرات من جنود الاحتلال هاجموا المسيرة بعد انطلاقها مباشرة باستخدام الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت مما أدى الى وقوع إصابتين بشظايا الرصاص الحي نقلا على اثرها الى مستشفى درويش نزال بقلقيلية إضافة الى إصابة 8 اخرين بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق وعولجت هذه الإصابات ميدانيا.

واكد شتيوي ان جنود الاحتلال حاولوا الالتفاف على المشاركين في المسيرة بنصب كمين في احد المنازل المهجورة الا وانه بعد كشفه من قبل الشبان اقتحم الجنود القرية واندلعت مواجهات عنيفة بين مئات الشبان الغاضبين الذين منعوا توغل الجنود اكثر من مرة بعد إعادة قنابل الغاز باتجاههم الامر الذي اجبرهم على التراجع.

وأوضح شتيوي ان جنود الاحتلال اقتحموا منازل المواطنين واستهدفوها بقنابل الغاز والصوت كما اطلقوا الرصاص الحي صوب المواطنات اللواتي تواجدن على اسطح المنازل خلال المواجهات.

وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب بمشاركة المئات من أبناء البلدة تنديدا ورفضا لنية حكومة الاحتلال ضم أراض من الضفة المحتلة مرددين الشعارات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية رفضا لهذه القرارات.



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