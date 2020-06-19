شؤون فلسطينية

الشعبية تدين استخدام العنف بإنفاذ القانون وتدعو لإعادة الاعتبار لأم جبر وشاح

الشعبية تدين استخدام العنف بإنفاذ القانون وتدعو لإعادة الاعتبار لأم جبر وشاح
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الجهات المسئولة في القطاع إلى عدم استخدام العنف والقوة في إنفاذ القانون كما جرى في الأحداث المؤسفة في مخيم البريج أمس الخميس، وفي لقاءها مع قيادة الشرطة والداخلية ظهر هذا اليوم عَبرّت عن رفضها وإدانتها لاستخدام العنف ضد الجماهير خلال إنفاذ القانون، خاصة بحق عائلة وشاح المناضلة أثناء تنفيذ الأمر القضائي.

وأكدت الجبهة في تصريح وصل "دنيا الوطن" أنها مع حرصها على احترام القضاء والقانون، إلا أن ما حدث أمس في مخيم البريج بحاجة إلى معالجة شاملة لتداعيات الحدث بما يساهم في الحفاظ على السلم الأهلي.

وشددت الجبهة أنها تتابع الحدث منذ اللحظة الأولى وأثمرت جهودها عن إطلاق سراح المحتجزين على خلفية الحدث، كما وتجري لقاءات واتصالات واسعة من أجل تطويق الحدث من جذوره، وعدم تكراره٠

وعَبّرت الجبهة عن فخرها واعتزازها بأم المناضلين وأم الأسرى المناضلة الكبيرة أم جبر وشاح، وللرفيق المناضل والاسير المحرر جبر، مؤكدة على إدانتها للأذى المعنوي الذي لحق بهذه الأيقونة نتيجة سوء التصرف، الأمر الذي يستوجب استخلاص العبر في التعاطي مع جماهير شعبنا في مثل هذه المواقف.

ودعت الجبهة في هذا السياق لضرورة أن تنصب جهود الأجهزة الشرطية باتجاه حماية حقوق أبناء شعبنا، مشددة على ضرورة إعادة الاعتبار بالاعتذار الفوري للمناضلة أم جبر على هذا الأذى المعنوي الذي لحق بها باعتبارها أيقونة نضالية وأم لمناضلين قضوا زهرة عمرهم في سجون الاحتلال.

كما دعت الجبهة للحذر من محاولات استغلال البعض مثل هذه الأحداث من أجل حرف البوصلة عما يجري في الضفة من معركة رئيسية جراء سياسات الاحتلال العدوانية وإمعانه في مشروع الضم الذي يكرس احتلاله على معظم أرض الضفة والأغوار.

أخبار ذات صلة

المئات يؤدون صلاة الجمعة قرب مقبرة &#34;الإسعاف&#34; في يافا

المئات يؤدون صلاة الجمعة قرب مقبرة "الإسعاف" في يافا

الجهاد الإسلامي: العدو ماضٍ بجريمة الضم ونعول على انتفاضة جماهيرية بكل فلسطين

الجهاد الإسلامي: العدو ماضٍ بجريمة الضم ونعول على انتفاضة جماهيرية بكل فلسطين

شرطة البلديات تواصل جهودها في مكافحة ظاهرة الضوضاء والتلوث السمعي

شرطة البلديات تواصل جهودها في مكافحة ظاهرة الضوضاء والتلوث السمعي

غزة: ضبط 30 كيلو من (المرتديلا) الفاسدة في رفح

غزة: ضبط 30 كيلو من (المرتديلا) الفاسدة في رفح

غزة: الشرطة النسائية برفح تنجز خلافا ماليا بقيمة 1200 دينار

غزة: الشرطة النسائية برفح تنجز خلافا ماليا بقيمة 1200 دينار

اصابتان بالرصاص الحي وثمانية بالمعدني والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم

اصابتان بالرصاص الحي وثمانية بالمعدني والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم

الجيش الإسرائيلي يزعم اعتقال مجموعة صيادين حاولوا إدخال معدات قتالية لغزة

الجيش الإسرائيلي يزعم اعتقال مجموعة صيادين حاولوا إدخال معدات قتالية لغزة

الشرطة توزع الكمامات على المصلين بمساجد عدد من المحافظات

الشرطة توزع الكمامات على المصلين بمساجد عدد من المحافظات

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

المئات يؤدون صلاة الجمعة قرب مقبرة &#34;الإسعاف&#34; في يافا

المئات يؤدون صلاة الجمعة قرب مقبرة "الإسعاف" في يافا

شرطة البلديات تواصل جهودها في مكافحة ظاهرة الضوضاء والتلوث السمعي

شرطة البلديات تواصل جهودها في مكافحة ظاهرة الضوضاء والتلوث السمعي

غزة: ضبط 30 كيلو من (المرتديلا) الفاسدة في رفح

غزة: ضبط 30 كيلو من (المرتديلا) الفاسدة في رفح

غزة: الشرطة النسائية برفح تنجز خلافا ماليا بقيمة 1200 دينار

غزة: الشرطة النسائية برفح تنجز خلافا ماليا بقيمة 1200 دينار

الشرطة توزع الكمامات على المصلين بمساجد عدد من المحافظات

الشرطة توزع الكمامات على المصلين بمساجد عدد من المحافظات

عشرات الآلاف من المقدسيين يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

عشرات الآلاف من المقدسيين يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

الخضري: خطوات إسرائيل ضم الأراضي الفلسطينية انقلاب على القانون الدولي

الخضري: خطوات إسرائيل ضم الأراضي الفلسطينية انقلاب على القانون الدولي

بالصور: مواطنون يؤدون صلاة الجمعة على الأراضي المهددة بالاستيلاء شمال غرب سلفيت

بالصور: مواطنون يؤدون صلاة الجمعة على الأراضي المهددة بالاستيلاء شمال غرب سلفيت

منوعات

قبل 19 عاماً.. مسلسل عربي شهير توقّع ما يحدث في زمن كورونا

قبل 19 عاماً.. مسلسل عربي شهير توقّع ما يحدث في زمن كورونا

شاهد لحظة انهيار والد نجم بوليوود المنتحر شنقاً لحظة تلقيه خبر الوفاة

شاهد لحظة انهيار والد نجم بوليوود المنتحر شنقاً لحظة تلقيه خبر الوفاة

ليلى غفران تنشر صورة مع ابن شقيق صدام حسين

ليلى غفران تنشر صورة مع ابن شقيق صدام حسين

تطورات حالة رجاء الجداوي الصحية

تطورات حالة رجاء الجداوي الصحية

مفاجأة.. أحمد زكي فقد بصره وأخفى الأمر بهذه الحيلة

مفاجأة.. أحمد زكي فقد بصره وأخفى الأمر بهذه الحيلة

محمد رمضان يحصل على جائزة لم يحصل عليها فنان مصري من قبل

محمد رمضان يحصل على جائزة لم يحصل عليها فنان مصري من قبل

أول ظهور لابن هشام سليم مع شقيقتيه بعد الإعلان عن تحوله الجنسي

أول ظهور لابن هشام سليم مع شقيقتيه بعد الإعلان عن تحوله الجنسي

أول ظهور لنجلي الفنان محمود قابيل

أول ظهور لنجلي الفنان محمود قابيل

سوسن بدر تحسم خبر خطوبتها

سوسن بدر تحسم خبر خطوبتها

إعلامية مصرية تكشف سبب وفاة &#34;ماما سناء&#34;

إعلامية مصرية تكشف سبب وفاة "ماما سناء"

عربي

القاهرة تطلب اجتماعاً عاجلاً للجامعة العربية بشأن ليبيا

القاهرة تطلب اجتماعاً عاجلاً للجامعة العربية بشأن ليبيا

مصر: 1218 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر: 1218 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

لإدخال مساعدات لسوريا.. اقتراح أممي بإعادة فتح أحد المعابر في العراق

لإدخال مساعدات لسوريا.. اقتراح أممي بإعادة فتح أحد المعابر في العراق

قرارات جديدة في الكويت بشأن الإجراءات التخفيفية وساعات حظر التجول

قرارات جديدة في الكويت بشأن الإجراءات التخفيفية وساعات حظر التجول