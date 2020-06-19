الشرطة توزع الكمامات على المصلين بمساجد عدد من المحافظات







رام الله - دنيا الوطنوزعت الشرطة اليوم الكمامات والمعقمات على المصلين الذي ادوا صلاة الجمعة في محافظات رام الله ونابلس وبيت لحم وطوباس.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة انه وفي إطار جهود الشرطة لمكافحة فيروس (كورونا) المستجد قامت بتوزيع الكمامات على المصلين والقفازات ومواد التعقيم وتقديم التوعية عن اعراض الفيروس وطرق الوقاية منه.وأضافت أن الشرطة حثت جميع المصلين إلى الالتزام بتعليمات وزارة الصحة الفلسطينية ووزارة الأوقاف واخذ الاحتياطات اللازمة وذلك للحفاظ على سلامتهم وسلامة عائلاتهم والحد من انتشار الفيروس.