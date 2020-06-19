محدث: ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين اليوم إلى 63

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزيرة الصحة، مي الكيلة عصر اليوم الجمعة، بتسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في فلسطين.



وأضافت في تصريح نشرته صفحة الوزارة على (فيسبوك): أن من بين المصابين الجدد 14 في مدينة نابلس، و10 في محافظة الخليل (3 تفوح- 6 حلحول- 1 العروب).



وارتفعت حصيلة الإصابات منذ الصباح في محافظات الخليل ونابلس وبيت لحم إلى 63 إصابة، وفي جميع المحافظات منذ بدء رصد فيروس (كورونا) في فلسطين إلى 858 إصابة، بينها 242 إصابة نشطة.



وكان رئيس الوزراء د.محمد اشتية قال اليوم الجمعة: إن لجنة الطوارئ العليا ولجنة الأمن ستجتمع غداً السبت، لبحث تقارير اللجان الصحية، حول الزيادة المطردة في أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد.



وأضاف في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): أن اللجنة ستناقش أيضاً اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي الوباء في موجته الجديدة.



تحديث الحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين - الجمعة: 4:00 م



مجمل الإصابات: 858 إصابة



مجمل حالات التعافي: 592 حالة



مجمل حالات الوفاة: 5 حالات



مجمل الإصابات النشطة: 261 حالة



• الحالات النشطة مقسمة كما يلي:



محافظة القدس: 38 حالة



محافظة رام الله والبيرة 4 حالات



محافظة بيت لحم: 4 حالات



محافظة الخليل: 170 حالة



محافظة قلقيلية: 5 حالات



محافظة نابلس: 18حالة



محافظة طولكرم: حالة واحدة



محافظة جنين: 4 حالات



محافظة أريحا والأغوار: حالتان





المحافظات الجنوبية (قطاع غزة): 15حالة