عشرات الآلاف من المقدسيين يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين اليوم صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك.



وأفادت مصادر محلية في مدينة القدس، أن نحو 40 ألف مواطن من القدس والضفة والداخل المحتل أدوا الصلاة في الأقصى رغم القيود التي فرضها الاحتلال.



ودعا خطيب الجمعة في الاقصى الشيخ يوسف أبوسنينه، الى التسلح بسلاح الصبر والرباط لمواجهة مخططات التصفية التي تستهدف المسجد ومدينة القدس.



وقال خطيب الجمعة: إن الملاحقات التي تمارس بحق أهالي القدس ومحاولات ترحيلهم من أرضهم، تؤكد على أهمية الرباط ف المدينة ومواجهة عمليات الهدم والتضييق، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).