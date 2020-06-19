"الخارجية": تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية بقطر





وأضافت الوزارة في تغريدة بها عبر (تويتر): أن حالة الوفاة للمواطنة امنة محمد كسكيل (77 عاماً).





وقبل الإعلان عن حالة الوفاة اليوم، كانت "الخارجية" أصدرت بياناً تقريرها اليومي أمس، وأكد أن عدد حالات الوفاة في صفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم، وصل إلى 146 حالة.



رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الجمعة، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، أمس في صفوف الجالية الفلسطينية، في دولة قطر.