اشتية: لجنة الطوارئ تجتمع غداً لبحث تقارير بشأن ارتفاع الإصابات بفيروس (كورونا)

لجنة الطوارئ العليا - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء د.محمد اشتية اليوم الجمعة: إن لجنة الطوارئ العليا ولجنة الأمن ستجتمع غداً السبت، لبحث تقارير اللجان الصحية، حول الزيادة المطردة في أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد.



وأضاف في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): أن اللجنة ستناقش أيضاً اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي الوباء في موجته الجديدة.



ودعا اشتية أهلنا لمزيد من الالتزام بإجراءات السلامة العامة حتى نتجنب خروج الحالة الوبائية عن السيطرة.



وأفادت وزيرة الصحة، مي الكيلة ظهر اليوم الجمعة، بتسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في تفوح بمحافظة الخليل، و22 حالة تعافٍ.



وأضافت في تصريح نشرته الوزارة عبر صفحتها على (فيسبوك): أن حالات التعافي، 11 منها في محافظة قلقيلية، و11 في قطاع غزة.



وكانت الكيلة أعلنت صباح اليوم الجمعة، تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في فلسطين، ليرتفع عدد الإصابات المكتشفة منذ صباح اليوم الجمعة إلى 39.