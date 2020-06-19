"الصحة" بغزة تنشر تقريرها اليومي بشأن تطورات فيروس (كورونا) بالقطاع





رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة بغزة بأنه تم إجراء 13 عينة جديدة بالقطاع دون تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد.وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي بشأن فيروس (كورونا) في القطاع والذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن عدد الحالات المصابة 72 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة 17.وكانت منظمة الصحة العالمية على لسان مدير مكتبها بغزة، عبد الناصر صبح في تصريح خاصة لـ "دنيا الوطن"، جددت تحذيرها من أن فيروس (كورونا) سينتشر داخل قطاع غزة بـ "مرحلة ما".