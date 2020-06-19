وقفة في الأغوار تنديداً بخطة الضم الإسرائيلية وسياسة الاستيلاء على أراضي المواطنين

جانب من الوقفة في الأغوار

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رام الله - دنيا الوطن

شارك عشرات المواطنين في الأغوار، اليوم الجمعة، في الوقفة الاحتجاجية المنددة بخطة الضم الإسرائيلية، وسياسة الاستيلاء على أراضي المواطنين لصالح المستوطنات، وسط تواجد قوات الاحتلال.



وأدى المواطنون صلاة الجمعة على الأراضي المهددة بالاستيلاء في تجمع "عرب المليحات" غرب مدينة أريحا، بدعوة من حركة "فتح" بأريحا.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال نصبت حواجز على مداخل أريحا الشمالية ومنعت المركبات من الوصول إلى المنطقة للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية.



وقال أمين سر حركة فتح بمنطقة المعرجات سليمان مليحات: إن الاستيطان في التجمع يتزايد يوما بعد يوم، وتتزايد معه الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون.



ودعا مليحات إلى دعم صمود أكثر من 1000 مواطن يقطنون التجمع، ويتعرضون بشكل متكرر إلى شتى المضايقات من قبل الاحتلال ومستوطنيه.