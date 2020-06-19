"الحركي للصحفيين" يدين اعتقال الأجهزة الأمنية بغزة للزميل أبو جراد



وأضاف المكتب الحركي: أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية بحق الزملاء الصحفيين يعد انتهاكا صارخا لكافة المواثيق الدولية التي تحمي الصحفيين وحقهم في ممارسة عملهم الصحفي بكل حرية، وفق تعبير البيان.



وطالب المكتب الحركي للصحفيين كافة المؤسسات الحقوقية للضغط على أجهزة امن حماس من اجل إطلاق سراح أبو جراد وكافة المعتقلين السياسيين في سجونها ووقف أي اعتداء على الزملاء الصحفيين بأي شكل من الأشكال.



رام الله - دنيا الوطنأدان المكتب الحركي المركزي للصحفيين بالأقاليم الجنوبية (كتلة حركة فتح في نقابة الصحفيين) اعتقال الأجهزة الأمنية بغزة للزميل الصحفي الدكتور توفيق أبو جراد، بعد مداهمة منزله عدة مرات في مدينة بيت لاهيا شمال القطاع.وقال المكتب الحركي للصحفيين في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن اعتقال أجهزة الأمن للزميل أبو جراد هو استمرار لاعتداءاتها بحق الصحفيين والمؤسسات الصحفية في غزة من خلال حملات الاعتقال والاعتداء والمداهمة وإغلاق المؤسسات الصحفية وغيرها من الممارسات التعسفية، وفق البيان.