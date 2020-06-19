القاهرة تطلب اجتماعاً عاجلاً للجامعة العربية بشأن ليبيا

تلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، طلبا من وفد مصر، لعقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية، لبحث تطورات الأوضاع فى ليبيا.



وأشار الأمين العام المساعد بالجامعة، حسام زكي، إلى أن الاجتماع سيعقد عبر تقنية "فيديو كونفراس"، حيث يجرى حاليا التنسيق مع رئاسة الدورة الحالية (سلطنة عمان) لتحديد موعد الاجتماع.



ونوه بأن الاجتماع من المتوقع أن يكون خلال الأسبوع المقبل، بعد أن حصل الطلب المصري على التأييد المنصوص عليه في النظام الداخلي من جانب عدة دول، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتمع أمس الخميس مع رئيس المخابرات العامة عباس كامل لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا.



وقال المتحدث: إن الاجتماع تناول استعراض التطورات الحالية للأزمة الليبية، خاصة في أعقاب صدور مبادرة "إعلان القاهرة" والسعي نحو تحقيق بنودها، لا سيما وقف إطلاق النار.



رام الله - دنيا الوطن