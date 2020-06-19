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دولي

ارتفاع كبير بمعدل الوفيات اليومية بفيروس (كورونا) في إيران

ارتفاع كبير بمعدل الوفيات اليومية بفيروس (كورونا) في إيران
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت إيران اليوم الجمعة، ارتفاعاً كبيراً في معدل الوفيات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، خلال 24 ساعة الماضية. 

وبلغت حصيلة الوفيات 9392 حالة منذ بداية تفشي الوباء، بعد أن سجل 120 حالة يوم الجمعة، فيما تم تسجيل 87 أمس.

كما تم تسجيل 2615 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقابل 2596 في الإحصائية السابقة، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 200262.

ووفق وزارة الصحة الإيرانية، فإن 2833 من المصابين بالفيروس في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة، مشيرة مع ذلك إلى أن عدد المتعافين ارتفع إلى 159192.

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