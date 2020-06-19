الشرطة والنيابة العامة تحققان بظروف وفاة سيدة في ضواحي القدس

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

باشرت الشرطة والنيابة العامة التحقيق في ظروف وفاة سيدة (51 عاماً)، من سكان بلدة بدو شمال غربي القدس.



وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن شجار حدث فجر اليوم في بلدة بدو بضواحي القدس وان المواطنة المذكورة وصلت على إثره إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله متوفية، كما وصل إثر الشجار، ثلاث إصابات بأعيرة نارية.



وعلى الفور توجهت النيابة العامة وطاقم من تحقيق شرطة المحافظة والنيابة العامة وبحضور الطب الشرعي إلى المشفى وتم احالة الجثمان للطب الشرعي للكشف عن ظروف الوفاة.



وأكد ارزيقات، بان قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية توجهت لبلدة بدو للسيطرة على الشجار وتم القاء القبض على عدد من الأشخاص متورطين فيه.