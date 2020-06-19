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مصر: 1218 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر: 1218 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت السلطات الصحية المصرية، 1218 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال 24 ساعة الماضية. 

وبذلك يتجاوز العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد 50 ألفا، وذلك قبل أسبوعين من الموعد المقرر لتخفيف مزيد من القيود.

وقالت وزارة الصحة والسكان في بيان لها: إنه تم تسجيل 50437 حالة في المجمل بالإضافة إلى 1938 وفاة. 

وكان وزير التعليم العالي المصري، قد أشار إلى دراسة في الأول من حزيران/يونيو ذكرت أن العدد الفعلي للإصابات قد يكون أكبر خمس مرات عن العدد المسجل.

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