لإدخال مساعدات لسوريا.. اقتراح أممي بإعادة فتح أحد المعابر في العراق





ويهدف الاقتراح للسماح بتوصيل مساعدات إنسانية من أجل مساعدة ملايين المدنيين السوريين على مواجهة وباء فيروس (كورونا).



وكان المجلس سمح في كانون الثاني/يناير باستمرار عملية لتقديم المساعدات عبر الحدود مدتها ست سنوات من مكانين في تركيا حتى العاشر من تموز/يوليو، لكنه تخلى عن نقطتي العبور من العراق والأردن بسبب معارضة روسيا والصين حليفتي سوريا.



وقدمت ألمانيا وبلجيكا مشروع قرار للمجلس يوم الأربعاء من شأنه تمديد الموافقة الخاصة بالمعبرين الحدوديين التركيين لمدة عام وإعادة فتح المعبر العراقي لستة أشهر، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



كما تمنح المسودة المجلس خيار تمديد الموافقة بالنسبة للمعبر العراقي لستة أشهر أخرى بناء على تقييم يجريه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لتأثير فيروس (كورونا) في سوريا في وقت لاحق من العام.



واستخدمت روسيا والصين في كانون الأول/ديسمبر حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار كان سيسمح باستخدام نقاط العبور الثلاث لمدة عام. ويحتاج إقرار القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض.



وكان دبلوماسيون غربيون قد قالوا إن إغلاق معبر العراق أدى لخفض المساعدات الطبية لشمال شرق سوريا بنسبة 40%.



رام الله - دنيا الوطنيدرس مجلس الأمن اقتراحاً بإعادة فتح معبر حدودي من العراق إلى سوريا لمدة ستة أشهر.