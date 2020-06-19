شؤون فلسطينية

مصاب من حريق النصيرات مهدد بالطرد من المستشفى وأسرته تناشد

مصاب من حريق النصيرات مهدد بالطرد من المستشفى وأسرته تناشد
 ناشدت أسرة المصاب هشام أبو الروس 21 عامًا  أحد الحالات الخطيرة التي تعرضت للإصابة بالحروق الشديدة الناتجة  عن  حريق النصيرات  قبل عدة شهور  الجهات المسؤولة في وزارة الصحة خاصة دائرة العلاج بالخارج تجديد التغطية المالية  لتكملة علاجه في المستشفى.

وأوضحت الأسرة أن ابنها عاد من مستشفي المقاصد إلي غزة بحالة صحية سيئة جدا  بسبب الحروق الشديدة  في جميع أنحاء جسده والتي يعاني منها لدرجة انه  يمر في  غيبوبة منذ تاريخ الحريق.

وقالت الأسرة : "عند عودة المريض  لغزة توجه  به والده لاستكمال علاجه، ولم يتم استقباله الا بعد دفع 350 شيكل يوميا وهذا يكلفه كثيرا  مما أرغمه   للتوجه لدائرة العلاج بالخارج لتجديد التغطية المالية لعلاجه وبالفعل حصل علي غطاء مالي لمدة 15 يوم وانتهت المدة وعند ذهابه مرة أخرى لتجديد التغطية قوبل طلبه بالرفض".

وأكدت أسرة المصاب أبو الروس أن ابنها  الآن  مهدد بالطرد  من مستشفى الامل او دفع ما يعادل مائة  دولار يوميا  لاستكمال علاجه.

وأشارت  الأسرة  إلي أن الجهات التي قامت بتوزيع المنحة المقدمة لجرحي الحريق لم تقدم له تلك المنحة بالتغطية المالية للمستشفى، وتأمل الأسرة  أن يصل صوتها للجهات المعنية والعمل علي حل المشكلة خاصة أن المصاب في وضع خطير جدا.

ومن الجدير ذكره  حريقا كبيرا كان قد  شب يوم الخميس الموافق 5 مارس الماضي  في سوق النصيرات، مما أدى لاحتراق العشرات من المواطنين وتوفي على عدد منهم  ب وأصيب ما يقارب 60 مواطنا وصفت جراح 14 على الأقل بالحرجة، كما أدى الحريق لاحتراق عدد من المحال التجارية والمركبات والبسطات في المكان ومن بينها مخزن أخشاب لعائلة الرزي.

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