شؤون فلسطينية

المطران حنا: فلسطين هي الحق الذي سيعود لأهله مهما كثرت المؤامرات

المطران حنا: فلسطين هي الحق الذي سيعود لأهله مهما كثرت المؤامرات
المطران عطالله حنا
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم: إن فلسطين هي حق سوف يعود حتما إلى أصحابه ولا يضيع حق وراؤه مطالب.

وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن الفلسطينيون جميعا متمسكون بفلسطين وبالقدس عاصمة لفلسطين كما وبحق العودة وكافة الثوابت الوطنية التي لا تسقط بالتقادم.

وتابع: اليوم نحن نشهد ازدياداً في رقعة اصدقاء فلسطين في سائر أرجاء العالم فأحرار العالم كافة يرفضون سياسة الاستيطان والضم والمؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية وطبعا يستثنى من ذلك الادارة الامريكية وحلفائها والذين هم جزء من المؤامرة والمخطط الاستعماري الذي يستهدف شعبنا الفلسطيني.

وقال: الفلسطينيون لن يستسلموا للمؤامرات المعادية والمشاريع المشبوهة وهم صامدون ثابتون متشبثون بحقوقهم وانتماءهم لوطنهم.

وشدد على أنه لن تمر الصفقات والمؤامرات المشبوهة فهنالك شعب فلسطيني حي يعشق الحرية والكرامة والتي في سبيلها قدم وما زال يقدم التضحيات الجسام.

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