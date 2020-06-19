قوات الاحتلال تخطر بهدم غرفة سكنية في الأغوار

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة مواطنة فلسطينية تسكن في خربة حمصة بصلية بمنطقة الأغوار الشمالية بهدم غرفة سكنية تملكها.



وأفادت مصادر محلية بأنّ قوة من الاحتلال وما تسمى بسلطة الآثار اقتحموا الخربة وأخطروا المواطنة كريمة خضر بشارات بهدم غرفة سكنية مبنية من الطين، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



وأكدت المواطنة بشارات أن الغرفة مبنية منذ عشرات السنوات وقبل الاحتلال الإسرائيلي للضفة.



وخلال الأعوام الماضية استهدف الاحتلال خربة بصلية بإخطارات وقف البناء والهدم ومصادرة غرف متنقلة وهدم بركسات زراعية ضمن مخططه الذي يستهدف الأغوار.