دولي

روسيا تعترض قاذفتين أمريكيتين فوق بحر أوخوتسك

روسيا تعترض قاذفتين أمريكيتين فوق بحر أوخوتسك
قاذفات بي-52
رام الله - دنيا الوطن
دفعت موسكو اليوم الجمعة، بطائرات مقاتلة لاعتراض قاذفتين أمريكيتين، قبالة ساحل أقصى شرق روسيا، حسب ما نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية.

والقاذفتان من طراز (بي-52) كانتا تحلقان فوق بحر أوخوتسك، قبالة ساحل أقصى شرق روسيا، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

وكانت روسيا قالت قبل يومين: إن الولايات المتحدة دفعت بمقاتلات لمرافقة أربع قاذفات روسية من طراز "توبوليف-95" ذات القدرات النووية بينما كانت في رحلة مقررة قرب الحدود الأمريكية.

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