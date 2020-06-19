روسيا تعترض قاذفتين أمريكيتين فوق بحر أوخوتسك
رام الله - دنيا الوطن
دفعت موسكو اليوم الجمعة، بطائرات مقاتلة لاعتراض قاذفتين أمريكيتين، قبالة ساحل أقصى شرق روسيا، حسب ما نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية.
والقاذفتان من طراز (بي-52) كانتا تحلقان فوق بحر أوخوتسك، قبالة ساحل أقصى شرق روسيا، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.
وكانت روسيا قالت قبل يومين: إن الولايات المتحدة دفعت بمقاتلات لمرافقة أربع قاذفات روسية من طراز "توبوليف-95" ذات القدرات النووية بينما كانت في رحلة مقررة قرب الحدود الأمريكية.
دفعت موسكو اليوم الجمعة، بطائرات مقاتلة لاعتراض قاذفتين أمريكيتين، قبالة ساحل أقصى شرق روسيا، حسب ما نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية.
والقاذفتان من طراز (بي-52) كانتا تحلقان فوق بحر أوخوتسك، قبالة ساحل أقصى شرق روسيا، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.
وكانت روسيا قالت قبل يومين: إن الولايات المتحدة دفعت بمقاتلات لمرافقة أربع قاذفات روسية من طراز "توبوليف-95" ذات القدرات النووية بينما كانت في رحلة مقررة قرب الحدود الأمريكية.
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