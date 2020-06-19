روسيا تعترض قاذفتين أمريكيتين فوق بحر أوخوتسك

قاذفات بي-52

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رام الله - دنيا الوطن

دفعت موسكو اليوم الجمعة، بطائرات مقاتلة لاعتراض قاذفتين أمريكيتين، قبالة ساحل أقصى شرق روسيا، حسب ما نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية.



والقاذفتان من طراز (بي-52) كانتا تحلقان فوق بحر أوخوتسك، قبالة ساحل أقصى شرق روسيا، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وكانت روسيا قالت قبل يومين: إن الولايات المتحدة دفعت بمقاتلات لمرافقة أربع قاذفات روسية من طراز "توبوليف-95" ذات القدرات النووية بينما كانت في رحلة مقررة قرب الحدود الأمريكية.