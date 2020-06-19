مستوطنون يعتدون على طفل ويصيبونه برضوض جنوب بيت لحم





ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن الطفل وديع فادي صلاح (15 عاما)، هاجمته مجموعة مستوطنين، أثناء تواجده في محيط منزله بمنطقة أبو سود غرب البلدة القريب من الشارع الالتفافي الاستيطاني (60)، بعد أن تم مطاردته والإمساك به ودفعه من علو ما أدى الى إصابته برضوض وجروح مختلفة.



وأضافت: أنه تم نقل الطفل إلى أحد مستشفيات بيت لحم.





رام الله - دنيا الوطنأصيب طفل برضوض وجروح مختلفة، إثر اعتداء مستوطنين عليه بالضرب، في محيط منزله بمنطقة أبو سود غرب بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.