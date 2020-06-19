شؤون فلسطينية

أسرة المواطن أبو العنزين تُناشد مجدلاني بأعادة بناء منزلها الأيل السقوط

أسرة المواطن أبو العنزين تُناشد مجدلاني بأعادة بناء منزلها الأيل السقوط
رام الله - دنيا الوطن
ناشدت أسرة المواطن يوسف أبو العنزين والتي تسكن مخيم الشاطئ بالقرب من مسجد الشاطئ الكبير أهل الخير ووزير التنمية المجتمعية الدكتور أحمد مجدلاني ووزير الأشغال وكل صاحب ضمير حي أن يقفوا إلى جانبها والعمل على إعادة بناء منزلها المهترء والأيل السقوط.

وفي هذا السياق أوضح معيل الأسرة العاطل عن العمل منذ سنوات أبو العنزين: "انني اعيل أسرة مكونة من 7 أشخاص وانني تسكن في منزل قديم جداً ولا يصلح للسكن الآدمي ومساحته لا تتعدى 110 متر هو عبارة عن اسبست وزينقو ولا يوجد به مطبخ و حمام جدرانه أيلة السقوط كما ان حجم الغرف تتراوح ما بين 3.60×3.5".

وأكد رب الأسرة وعلامات الحزن بادية على وجه أنه نظرا لتفسخ "جدار منزلي فأن أجزاء من الطوب وقشرة القصارة تتساقط على اولادي ولولا الرعاية الإلهية لأصيبوا بمكروه هذا ناهيك عن الأمراض المستمرة التي يتعرضوا لها نتيجة التهوية
السيئة وعدم دخول الشمس والرطوبة المستفحلة والتي زادات من معاناتنا وكذلك اسلاك الكهرباء المعرية".

وأضاف: " أننى عاطل عن العمل منذ أكثر من 15 عام وأعانى من غضاريف في الجسم منذ خمس عشر عام وليس لي أي دخل ومصنف في الاونروا ووزارة الشؤون الاجتماعية في برنامج أفقر الفقراء" أناشد أهل الضمير الحي والوزير مجدلاني ووزير
الأشغال ببناء منزلي لما اعانيه من دخول القوارض والزواحف". مشيرا إلى أنه سجل سابقا في وزارة الاشغال و الاسكان ولحتي الان لم يأتي رد من أي جهة وتوجه للعديد من جهات الاختصاص ولم يستجب أحد لمناشدته.


للتواصل/0599868003




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