المكسيك: تسجيل عدد قياسي من الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا)





كما تم تسجيل 667 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة في البلاد إلى و19747 وفاة.



وكانت الحكومة المكسيكية قالت إن العدد الفعلي للمصابين بالفيروس أعلى كثيرا على الأرجح من العدد المسجل للحالات المؤكدة.









رام الله - دنيا الوطنسجلت المكسيك اليوم الجمعة، عدداً قياسياً من الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) المستجد، "كوفيد-19".وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية في البلاد، تسجيل 5662 إصابة جديدة بالفيروس لتزيد حصيلة الإصابات إلى 165455