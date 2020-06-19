عالقون عائدون من كندا يصلون إلى أرض الوطن





ووصل العالقون إلى مركز الحجر الصحي في اريحا بالسلامة بعد أن استقبلتهم هئية المعابر والحدود الفلسطينية، حيث تقوم طواقم وزارة الصحة وبمساعدة الشرطة والاجهزة المختلفة باجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم للاطمئنان على صحتهم وخلوهم من الفيروس.





وهنأ السفير الديك العالقين العائدين بسلامتهم كما هنأ ذويهم ونقل لهم تحيات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. محمد اشتيه ووزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي واللواء ماجد فرج.





وأوضح لهم طبيعية الجهود الجبارة التي بذلتها وزارة الخارجية والمغتربين وجهاز المخابرات العامة والأطراف الفلسطينية المختلفة لتأمين وصولهم الى ارض الوطن.





وجدد السفير الديك شكره للمملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة وعلى رأسها الملك عبد الله الثاني، وشكر ايضاً سفير المملكة لدى دولة فلسطين وخلية الازمة الاردنية التي لولا موافقاتها الاخوية لما تمكن العالقين من العودة الى اسرهم وذويهم.





كما اشاد بالدور التي قامت به سفارتي دولة فلسطين لدى كندا و المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة بتأمين عودتهم.

رام الله - دنيا الوطناستقبل السفير د. أحمد الديك في أريحا أبناء شعبنا "الأحباب" الذين كانوا عالقين في كندا من المواطنين والطلبة.