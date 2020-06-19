قضية أمنية خطيرة.. الكشف عن جاسوس بمكتب بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية اليوم الجمعة، أنه تم السماح بنشر قضية أمنية خطيرة، حيث تم الكشف عن جاسوس في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
كشفت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية اليوم الجمعة، أنه تم السماح بنشر قضية أمنية خطيرة، حيث تم الكشف عن جاسوس في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وقالت الصحيفة: إن الحديث يدور عن السكرتير العسكري السابق، يوحانان لوكر، الذي اختاره نتنياهو شخصياً لهذا المنصب الحساس.
وتابعت: "كما أن نتنياهو رشحه لقيادة القوات الجوية، ثم عينه لرئاسة "لجنة لوكر" لدراسة ميزانية الدفاع".
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