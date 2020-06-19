قضية أمنية خطيرة.. الكشف عن جاسوس بمكتب بنيامين نتنياهو





وقالت الصحيفة: إن الحديث يدور عن السكرتير العسكري السابق، يوحانان لوكر، الذي اختاره نتنياهو شخصياً لهذا المنصب الحساس.





وتابعت: "كما أن نتنياهو رشحه لقيادة القوات الجوية، ثم عينه لرئاسة "لجنة لوكر" لدراسة ميزانية الدفاع".





رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية اليوم الجمعة، أنه تم السماح بنشر قضية أمنية خطيرة، حيث تم الكشف عن جاسوس في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.