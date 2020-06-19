روسيا: تسجيل 181 حالة وفاة بفيروس (كورونا)





كما تم تسجيل 7972 إصابة بفيروس (كورونا)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 569063 إصابة، منذ بدء تفشي الوباء.



كما وصل إجمالي المتعافين في المدينة إلى 132434 شخصا بعد تماثل 2003 مرضى للشفاء خلال اليوم الماضي.





رام الله - دنيا الوطنسجلت روسيا اليوم الجمعة، 181 حالة وفاة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.وأعلن مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس (كورونا)، ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، إلى 7841 وفاة.