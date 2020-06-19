زعيم المعارضة في إسرائيل يأمل بتراجع غانتس عن استعداده لدعم خطة الضم





واعتبر لابيد أن الضم سيضر بالأمن وهذه الميزانية ستضر بالاقتصاد، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





وجاء ذلك بعد أن نقلت صحيفة (معاريف) عن مصادر في حزب (أزرق أبيض)، قولها ان غانتس وجه رسالة الى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأنه سيدعم خطة السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن ومناطق في الضفة الغربية، إذا قام الأخير بتمرير ميزانية ثنائية لعامين بدلاً من عام واحد وقوانين أخرى مهمة لحزب (أزرق أبيض)، ولكن مكتب غانتس نفى صحة التقرير.

رام الله - دنيا الوطناعرب رئيس المعارضة في إسرئيل، يائير لابيد عن أمله في أن يتراجع رئيس الوزراء بالتناوب، بيني غانتس عن استعداده لدعم خطة الضم، وإصراره على تمرير ميزانية ثنائية لعامين.