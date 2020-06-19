39 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين منذ صباح اليوم

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزيرة الصحة، مي الكيلة ظهر اليوم الجمعة، بتسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في تفوح بمحافظة الخليل، و22 حالة تعافٍ.



وأضافت في تصريح نشرته الوزارة عبر صفحتها على (فيسبوك): أن حالات التعافي، 11 منها في محافظة قلقيلية، و11 في قطاع غزة.



وكانت الكيلة أعلنت صباح اليوم الجمعة، تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في فلسطين، ليرتفع عدد الإصابات المكتشفة منذ صباح اليوم الجمعة إلى 39.



وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات في جميع المحافظات منذ بدء رصد فيروس (كورونا) في فلسطين إلى 834 إصابة، بينها 218 إصابة نشطة.